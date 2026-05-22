Bayern & BVB bei Martínez ausgestochen

Der FC Liverpool steht vor der Verpflichtung von Samuel Martínez. Wie Matteo Moretto berichtet, wird der Kolumbianer an seinem 18. Geburtstag im April 2027 einen Fünfjahresvertrag bei den Reds unterschreiben. Im Gegenzug überweist der Premier League-Klub eine Ablösesumme von rund einer Million Euro an Atlético Nacional.

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Sowohl der FC Bayern München als auch Borussia Dortmund hatten um Martínez geworben, mussten sich im Transfer-Poker nun aber geschlagen geben. Neben der fixen Millionen-Ablöse sicherte sich der kolumbianische Klub zudem eine Weiterverkaufsklausel für den zentralen Mittelfeldspieler, der bislang noch kein Pflichtspiel für die Profis bestritten hat.