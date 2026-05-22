Stones-Gerücht: Eberl bezieht Stellung

John Stones (31) wird nicht zum FC Bayern München wechseln. Gegenüber der ‚Bild‘ stellt Max Eberl klar, dass der Rekordmeister kein Interesse an dem Innenverteidiger von Manchester City hat. Einen kürzlich in England veröffentlichten Bericht verweist der FCB-Sportvorstand ins Reich der Fabel: „Das ist not true.“

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Stones‘ Vertrag bei den Skyblues läuft Ende Juni aus, der 87-fache Nationalspieler kommt im Anschluss an die Saison ablösefrei auf den Markt. Einige nicht genannte Premier League-Konkurrenten sollen interessiert sein.