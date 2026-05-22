Menü Suche
Kommentar 2
Bundesliga

Stones-Gerücht: Eberl bezieht Stellung

von Martin Schmitz - Quelle: Bild
John Stones wird Manchester CIty verlassen @Maxppp

John Stones (31) wird nicht zum FC Bayern München wechseln. Gegenüber der ‚Bild‘ stellt Max Eberl klar, dass der Rekordmeister kein Interesse an dem Innenverteidiger von Manchester City hat. Einen kürzlich in England veröffentlichten Bericht verweist der FCB-Sportvorstand ins Reich der Fabel: „Das ist not true.“

Unter der Anzeige geht's weiter

Stones‘ Vertrag bei den Skyblues läuft Ende Juni aus, der 87-fache Nationalspieler kommt im Anschluss an die Saison ablösefrei auf den Markt. Einige nicht genannte Premier League-Konkurrenten sollen interessiert sein.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
Alle Kommentare anzeigen (2)
Unter der Anzeige geht's weiter

Weitere Infos

Bundesliga
Premier League
FC Bayern
ManCity
John Stones

Weitere Infos

Bundesliga Bundesliga
Premier League Premier League
FC Bayern Logo FC Bayern München
ManCity Logo Manchester City FC
John Stones John Stones
Unter der Anzeige geht's weiter

Empfohlene Artikel

alles zeigen

Videos & Highlights

Meistgelesen

Erkunden

Teilen
Top-Kommentare
Spielstatistiken vergleichen
Teilen
In die Zwischenablage kopiert