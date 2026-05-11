Spektakulärer Plan um Eichhorn

Hertha BSC hat die Hoffnungen auf einen Verbleib von Kennet Eichhorn noch nicht aufgegeben. Die Konkurrenz ist jedoch riesig, halb Europa wirbt um den 16-Jährigen, den eine Ausstiegsklausel von zehn bis zwölf Millionen Euro zu einem Schnäppchen macht.

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Am heutigen Montag berichtete die ‚Bild‘, dass Borussia Dortmund derzeit die besten Karten auf eine Verpflichtung hat. Doch auch Manchester City buhlt um Eichhorn – und wird für den Youngster kreativ. Nach Informationen von ‚Sky‘ möchte City den Mittelfeldmann kaufen und ihn im Anschluss sofort an Bayer Leverkusen verleihen.

Bei welchem Klub seht ihr Kennet Eichhorn in der kommenden Saison? Hertha BSC Borussia Dortmund FC Bayern München RB Leipzig Bayer Leverkusen Manchester City Real Madrid Ein anderer Klub (Kommentare) Teile deine Antwort Bild wird erstellt

Dem Bezahlsender zufolge pflegen beide Klubs „seit geraumer Zeit“ eine Kooperation. In einem solchen Szenario könnte sich Bayer für einen gewissen Zeitraum an Eichhorns Qualitäten erfreuen, der Spieler selbst würde Spielpraxis in der Bundesliga und auf internationaler Bühne sammeln. City bekäme nach Ablauf der Leihe ein junges Juwel mit Erfahrung auf Topniveau.

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Ausgang offen

Laut ‚Sky‘ macht auch der FC Bayern ernst mit Blick auf einen Transfer im Sommer, RB Leipzig sei ebenfalls noch im Rennen. Wer den Poker letztendlich für sich entscheidet, ist noch nicht abzusehen.