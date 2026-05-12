BVB: Gadou kündigt Wechsel an

Joane Gadou (19) hat seinen Abschied von RB Salzburg verkündet. Auf Instagram schreibt der Innenverteidiger: „Ich gehe mit bleibenden Erinnerungen, Momenten, die ich nie vergessen werde und vor allem mit den wunderbaren Menschen, die ich kennenlernen durfte. Mein Dank gilt den Trainern, den Mitarbeitern, meinen Teamkollegen und allen im Verein, die direkt oder indirekt Teil meiner Zeit hier waren.“

Unter der Anzeige geht's weiter

Gadou steht dem Vernehmen nach kurz vor einem Transfer zu Borussia Dortmund. Eine Meldung der ‚Bild‘, dass der Deal nun doch an der Ablöse hakt, dementiert ‚Sky‘ am Dienstagmorgen: Die Einigung zwischen BVB und RB stehe bei einer Sockelablöse von 20 Millionen Euro plus vier bis sechs Millionen an Boni.

Gadou erklärt derweil: „Ich bin dankbar für jeden Ratschlag, jeden gemeinsamen Moment und jede Erfahrung, die ich in diesen Farben gemacht habe. Ein Kapitel geht zu Ende, aber alles, was ich hier gelernt habe, wird mich für den Rest meiner Karriere und meines Lebens begleiten. Danke, Salzburg.“

Unter der Anzeige geht's weiter

Vor knapp zwei Jahren war Gadou für zehn Millionen Euro von Paris St. Germain nach Salzburg gewechselt. Jetzt geht der französische U19-Nationalspieler den nächsten Karriereschritt, mutmaßlich in Dortmund.