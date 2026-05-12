Hohe Ablöse: BVB verpflichtet Gadou

Borussia Dortmund hat die Verpflichtung Joane Gadou eingetütet. Der 19-jährige Innenverteidiger kommt von RB Salzburg zum BVB. Gadou unterschreibt einen Vertrag bis 2031.

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Kolportierte 19,5 Millionen Euro Ablöse fließen nach Österreich, weitere 4,5 Millionen sollen als Bonuszahlungen vereinbart worden sein. RB sichert sich zudem eine Weiterverkaufsbeteiligung in Höhe von zehn Prozent.

Vor knapp zwei Jahren hatte Salzburg den 1,95 Meter großen Rechtsfuß für zehn Millionen Euro von Paris St. Germain geholt. In Dortmund nimmt der französische U19-Nationalspieler den Kaderplatz von Niklas Süle (30) ein, dessen auslaufender Vertrag nicht verlängert wird.

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Books erster Einkauf

„Joane ist ein moderner und physisch starker Innenverteidiger. Er verfügt über einen guten Spielaufbau, ist extrem schnell und gleichzeitig auch noch entwicklungsfähig. Mit seinen Fähigkeiten ist Joane eine optimale Ergänzung für unsere Defensive“, freut sich der neue Sportdirektor Ole Book über seinen ersten Transfer für den BVB.

Gadou selbst lässt sich zitieren: „Ich freue mich riesig, künftig Teil der BVB-Familie zu sein, und kann es kaum erwarten, zum ersten Mal das schwarzgelbe Trikot zu tragen. Gemeinsam mit meinen Mitspielern, dem ganzen Verein und unseren unglaublichen Fans möchte ich in den nächsten Jahren erfolgreich sein.“