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La Liga

Leipzig kassiert Barça-Millionen

von David Hamza - Quelle: Bild
Dani Olmo im Trikot des FC Barcelona @Maxppp

Der FC Barcelona muss eine weitere Millionensumme für den Transfer von Dani Olmo (28) zahlen. Laut der ‚Bild‘ kassiert RB Leipzig drei Millionen Euro, da Barça am Sonntag den Meistertitel klarmachte. Auch vor einem Jahr hatten die Katalanen drei Millionen für den La Liga-Titel an RB nachgezahlt.

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Im August 2024 war Olmo für eine Sockelablöse von 55 Millionen aus Leipzig nach Barcelona gewechselt, die Gesamtsumme ist nun entsprechend auf 61 Millionen angewachsen. Seitdem kommt der spanische Nationalspieler auf 85 Einsätze für die Blaugrana, in denen er 37 Scorerpunkte (20 Tore, 17 Assists) sammelte.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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