Der RB-Plan mit Gruda

Brajan Gruda (21) könnte auch in der kommenden Saison für RB Leipzig auflaufen. Wie die ‚Sport Bild‘ berichtet, ist eine Festverpflichtung der Leihgabe von Brighton & Hove Albion allerdings vorerst keine Option. Vielmehr wolle man in Sachsen eine weitere Leihe des Offensivspielers anstreben.

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Grund dafür ist die neue Transfer-Obergrenze, sich RB selbst auferlegt hat. Neue Spieler sollen nur noch maximal 30 Millionen Euro kosten. Und auch dieser Grenzbetrag soll nur in Ausnahmefällen freigegeben werden. Da man bei Gruda eine Ablöse jenseits dieser Summe erwartet, ist ein Kauf in diesem Sommer nach jetzigem Stand vom Tisch.