Werder vollendet Wölfe-Doppelpack

Werder Bremen schlägt nach der Verpflichtung von Karlo Simic (18) ein zweites Mal beim VfL Wolfsburg zu. Die Bremer teilen mit, dass Darwin Soylu an die Weser wechselt. Zur Vertragslänge macht der Bundesligist keine Angabe.

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Wahrscheinlich ist, dass der offensive Mittelfeldspieler wie Simic zunächst in der U23 den nächsten Entwicklungsschritt gehen soll. „Darwin Soylu ist ein technisch versiertes sowie kreatives Mittelfeldtalent, das durch seine Stärken im Dribbling und Passspiel stets Torgefahr kreieren kann. Er ist ein junger, entwicklungsfähiger Spieler, in dem großes Potential steckt und den wir zu unseren Top-Talenten zählen. Wir haben ihm mit unserem Werder-Weg einen klaren Plan aufgezeigt“, schwärmt Leiter Profifußball Peter Niemeyer.