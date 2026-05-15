Dritter Werder-Neuzugang im Anflug

Auf Stürmer Kenny Quetant (19) und Mittelfeldspieler Chuki (22) wird als Neuzugang für Werder Bremen womöglich zeitnah Innenverteidiger Julius Berthel Askou (19) folgen. Nach Informationen der ‚DeichStube‘ beschäftigt sich Werder intensiv mit dem dänischen U21-Nationalspieler. Die Gespräche mit dem Spieler verlaufen dem vereinsnahen Portal zufolge vielversprechend.

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Dem dänischen Sender ‚TV 2 Sport‘ zufolge sind sogar lediglich noch Details zu klären. Dann soll der Rechtsfuß, der noch bis 2027 an Odense BK gebunden ist, den Weg an die Weser antreten.

In Bremen besteht im Sommer größerer Bedarf in der zentralen Abwehr. Leeds-Leihgabe Maximilian Wöber (28) wird voraussichtlich nicht festverpflichtet, Niklas Stark (31) und Amos Pieper (28) sind zwar auf sportlicher Ebene verlässlich, plagen sich aber regelmäßig mit Blessuren herum. Zudem ist offen, wie es mit Karim Coulibaly (18) weitergeht. Das Eigengewächs könnte dringend benötigtes Geld in die leeren Kassen spülen.