RB: Schäfer mit neuem Achter erwischt

Normalerweise versuchen die Verantwortlichen der Profiklubs möglichst lange unter Verschluss zu halten, welche Spieler sie verpflichten wollen. Geraten Informationen darüber an die Öffentlichkeit, kann das die eigene Verhandlungsposition unter Umständen verschlechtern.

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Da dürfte es Marcel Schäfer äußerst ungelegen kommen, dass das Online-Portal ‚Zona Mixta‘ Videoaufnahmen veröffentlicht hat, die den Sportdirektor von RB Leipzig mit Sergi Altimira und seinem Berater zeigen.

Dem Bericht zufolge fordert Betis Sevilla mehr als 25 Millionen Euro Ablöse für den 24-jährigen Spanier. Der 1,88 Meter große Mittelfeldspieler steht bei den Andalusiern noch bis 2029 unter Vertrag. Die im Vertrag verankerte Ausstiegsklausel liegt dem Vernehmen nach bei 60 Millionen Euro und dürfte in etwaigen Verhandlungen eher keine Rolle spielen.

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Altimira steht schon seit längerem auf dem Zettel bei den Sachsen. Auch Eintracht Frankfurt hatte in der Vergangenheit Interesse an einer Verpflichtung gezeigt. In Sevilla gehört der Rechtsfuß zu den Leistungsträgern, entsprechend steht er bei anderen Vereinen hoch im Kurs.