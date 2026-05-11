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Bundesliga

RB: Schäfer mit neuem Achter erwischt

RB Leipzig will den Kader für die neue Saison so bestücken, dass der Abstand zum FC Bayern kleiner wird. Sportdirektor Marcel Schäfer wurde heute vor Verhandlungen mit einem potenziellen Neuzugang abgelichtet.

von Dominik Schneider - Quelle: Zona Mixta
1 min.
RB Leipzig-Sportidrektor Marcel Schäfer schaut bedröppelt drein. @Maxppp

Normalerweise versuchen die Verantwortlichen der Profiklubs möglichst lange unter Verschluss zu halten, welche Spieler sie verpflichten wollen. Geraten Informationen darüber an die Öffentlichkeit, kann das die eigene Verhandlungsposition unter Umständen verschlechtern.

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Da dürfte es Marcel Schäfer äußerst ungelegen kommen, dass das Online-Portal ‚Zona Mixta‘ Videoaufnahmen veröffentlicht hat, die den Sportdirektor von RB Leipzig mit Sergi Altimira und seinem Berater zeigen.

Zona Mixta
🚨🟢⚪️ EXCLUSIVA @ZonaMixta__

💼 El Red Bull Leipzig se reúne con Sergi Altimira en Sevilla.

🇩🇪 Marcel Schäfer, director deportivo del club, se ha reunido con el jugador y su representante esta tarde.

💥💰 El @RealBetis pide más de 25 millones de euros.

📹 IMAGEN @PABL0SA
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Dem Bericht zufolge fordert Betis Sevilla mehr als 25 Millionen Euro Ablöse für den 24-jährigen Spanier. Der 1,88 Meter große Mittelfeldspieler steht bei den Andalusiern noch bis 2029 unter Vertrag. Die im Vertrag verankerte Ausstiegsklausel liegt dem Vernehmen nach bei 60 Millionen Euro und dürfte in etwaigen Verhandlungen eher keine Rolle spielen.

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Altimira steht schon seit längerem auf dem Zettel bei den Sachsen. Auch Eintracht Frankfurt hatte in der Vergangenheit Interesse an einer Verpflichtung gezeigt. In Sevilla gehört der Rechtsfuß zu den Leistungsträgern, entsprechend steht er bei anderen Vereinen hoch im Kurs.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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