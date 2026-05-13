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Schalker Millionen-Regen ganz nah

von Lukas Hörster - Quelle: FT-Info | A Bola
1 min.
Rodrigo Zalazar nimmt den Ball gut mit @Maxppp

Der FC Schalke 04 fiebert dem Transfer von Rodrigo Zalazar entgegen. Nach FT-Informationen hält sich der offensive Mittelfeldspieler heute schon in Lissabon auf, um seinen 30-Millionen-Wechsel zu Sporting abzuwickeln. ‚A Bola‘ berichtete zuerst vom fixen Deal mit dem SC Braga.

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Der Clou aus S04-Sicht: Beim sechs Millionen Euro schweren Verkauf von Zalazar an Braga im Sommer 2023 sicherten sich die Gelsenkirchener eine Weiterverkaufsbeteiligung von zehn Prozent. Heißt: Schalke kassiert drei Millionen, sobald der Transfer offiziell ist. Übrigens: Qualifiziert sich die TSG Hoffenheim am Wochenende für die Champions League, wandert eine weitere Million auf das Schalker Konto. Das war die Abmachung beim Transfer von Ozan Kabak (26) nach Sinsheim im Sommer 2022.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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