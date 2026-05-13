Tévez zieht weiter
Carlos Tévez und der CA Talleres gehen nach einem Jahr getrennte Wege. Wie der argentinische Erstligist offiziell verkündet, wurde die Zusammenarbeit mit dem Cheftrainer beendet. Der ehemalige Weltklasse-Stürmer blickt auf eine erfolgreiche Zeit zurück: Er führte die Mannschaft in der ersten Halbserie der Meisterschaft auf einen starken vierten Tabellenplatz und wurde vor allem für seine menschliche Art sowie seine Arbeit mit jungen Spielern gelobt.
Tras la finalización del contrato vigente, la Comisión Directiva del Club Atlético Talleres agradece a Carlos Tévez y a todo su Cuerpo Técnico por su etapa a cargo del Primer Equipo de la Institución
El cuerpo técnico, encabezado por Carlos Tévez, llegó al Club en julio del año pasado, previo al inicio del Torneo Clausura 2025.
Luego de un difícil semestre, en un contexto deportivo adverso, logró el objetivo planteado.
En el receso de fin de año, se trabajó en conjunto en las decisiones de conformación del plantel, el perfil de los refuerzos y promoción de juveniles para el primer semestre de este año.
En este Torneo Apertura, el equipo sumó 26 puntos, consolidando una sólida base de cara a la posibilidad de regresar a competencias internacionales al cierre de la Temporada 2026.
El Cuerpo Técnico Institucional asume la dirección transitoria de los entrenamientos de los jugadores del Plantel Superior a la espera de la definición de la fecha de 16vos de final de Copa Argentina.
La directiva inicia la búsqueda del entrenador que estará a cargo para la continuidad del fixture.
Agradecemos a todo el cuerpo técnico por el trabajo realizado durante estos doce meses, destacando en Carlos Tévez su calidad humana, compromiso institucional, jerarquía, personalidad y capacidad trabajo.
🔵 Córdoba y Talleres siempre serán tu Casa.
Für Tévez war Talleres nach seinen Stationen bei Rosario Central und Independiente die dritte und zugleich längste Amtszeit als Chefcoach. Vorerst wird ein Interimstrainer die Mannschaft betreuen, unter anderem für die anstehende Partie in der Copa Argentina gegen Atlético Tucumán (7. Juni, 2 Uhr). Die Suche nach einem permanenten Nachfolger für die im Juli beginnende zweite Saisonhälfte wurde bereits eingeleitet.
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