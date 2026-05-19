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Serie A

Dicke Überraschung bei Dybala?

von Dominik Sandler - Quelle: Sky Sports | Sky Italia
Paulo Dybala jubelt @Maxppp

Noch immer ist nicht klar, wo Paulo Dybala ab dem Sommer spielen wird. Wie ‚Sky Sports‘ berichtet, ist der Argentinier auch offen für einen Wechsel in die Premier League. Laut ‚Sky Italia‘ hofft die AS Rom außerdem, den Linksfuß doch noch von einem Verbleib überzeugen zu können.

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In den vergangenen Wochen hatte es um den 32-Jährigen zahlreiche Gerüchte gegeben. Dem Vernehmen nach soll sich Dybala schon mit den Boca Juniors geeinigt haben, zudem liebäugele er mit einem Wechsel zum AC Mailand. Offenbar ist aber auch ein ablösefreier Wechsel nach England noch nicht vom Tisch.

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