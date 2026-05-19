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Einigung: Pep-Nachfolger schon gefunden

Nach zehn Jahren macht Pep Guardiola Schluss bei Manchester City. Sein Nachfolger steht fest.

von Lukas Hörster - Quelle: Fabrizio Romano
1 min.
Guardiola bei einer PK @Maxppp

Am gestrigen Montagabend sickerte durch, dass Pep Guardiola sein Traineramt bei Manchester City am Saisonende niederlegt. Darauf waren die Skyblues offenbar vorbereitet, denn sie haben in Enzo Maresca bereits den Pep-Nachfolger gefunden.

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Schon seit Monaten wird der 46-Jährige immer wieder für diese Rolle gehandelt. Laut Fabrizio Romano gibt es mittlerweile aber eine vollständige mündliche Einigung: Maresca werde einen Dreijahresvertrag bei City unterschreiben.

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Der Italiener war zum Jahreswechsel beim FC Chelsea entlassen worden. Mit den Blues gewann er in seiner ersten Saison die UEFA Conference League sowie die FIFA Klub-WM. Bei Manchester City trainierte Maresca in der Saison 2020/21 die U23-Mannschaft und schaute auch immer wieder mal Guardiola über die Schulter.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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