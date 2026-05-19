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Nagelsmann informiert Karl

von Dominik Schneider - Quelle: Sky
Lennart Karl für den FC Bayern im Einsatz @Maxppp

Nach und nach wurden die potenziellen WM-Fahrer von Julian Nagelsmann persönlich zur Nominierung kontaktiert und auch Lennart Karl weiß jetzt Bescheid. Laut ‚Sky‘ gab es einen positiven Anruf vom Coach, der 18-Jährige reist mit der DFB-Delegation über den großen Teich.

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Der Youngster hat erst zwei Einsätze im Trikot mit dem Adler auf der Brust für die A-Nationalmannschaft zu verzeichnen. Im Juni steht ihm gleich der Auftritt auf ganz großer Bühne bevor.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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