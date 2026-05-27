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Bundesliga

Der VfB-Plan mit Darvich steht

Der VfB Stuttgart hat einen klaren Plan für Noah Darvich. Das Offensivtalent soll den nächsten Entwicklungsschritt möglichst auf höherem Niveau gehen.

von Simon Martis - Quelle: Zeitungsverlag Waiblingen
1 min.
Noah Darvich im Einsatz für den VfB Stuttgart @Maxppp

Der VfB Stuttgart plant offenbar den nächsten Entwicklungsschritt für Noah Darvich. Wie der ‚Zeitungsverlag Waiblingen‘ berichtet, streben die Schwaben ein Leihgeschäft mit dem 19-Jährigen an.

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Denkbar ist demnach zunächst eine Bewährungschance in der Sommervorbereitung bei den Profis, ehe anschließend über eine mögliche Leihe entschieden wird. Diese soll nach Möglichkeit mindestens auf Zweitliga-Niveau erfolgen, infrage käme aber auch ein Wechsel innerhalb der Bundesliga.

Überzeugende Drittliga-Saison

Darvich gehörte in der abgelaufenen Saison zu den auffälligsten Spielern der 3. Liga. In 29 Partien erzielte der offensive Mittelfeldspieler zehn Tore und bereitete sechs weitere Treffer vor. Für seine Leistungen wurde der Linksfuß zuletzt sogar als „Newcomer der Saison“ ausgezeichnet.

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Trotz seiner starken Entwicklung wartet Darvich allerdings weiterhin auf sein Pflichtspieldebüt für die Profis mit dem Brustring. In der vergangenen Saison stand der ehemalige Barça-Nachwuchspieler lediglich am zweiten Spieltag gegen Borussia Mönchengladbach (1:0) im Spieltagskader.

Zuletzt war bereits vom Interesse anderer Bundesligisten die Rede, unter anderem sollen sich der VfL Wolfsburg und Ex-Klub SC Freiburg mit Darvich konkret beschäftigt haben. Ein Verkauf steht beim VfB laut der Regionalzeitung aktuell jedoch nicht zur Debatte.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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