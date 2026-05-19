Nächste Spur zu Vuskovic

Der Abschied von Luka Vuskovic beim Hamburger SV ist erst wenige Tage her, da kommen die ersten Interessenten für den Innenverteidiger aus dem Versteck. Der ‚Corriere dello Sport‘ berichtet, dass sich Inter Mailand mit einer möglichen Verpflichtung des 19-Jährigen beschäftigt.

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Ebenfalls auf dem Zettel haben die Nerazzurri Ronald Araujo vom FC Barcelona. Vuskovic wie auch der 27-jährige Uruguayer seien allerdings nicht für unter 50 Millionen Euro zu haben, so das italienische Sportblatt. Dementsprechend schwierig könnten sich Verhandlungen gestalten. Weitere Kandidaten bei Inter für die Innenverteidiger-Position: Tarik Muharemovic (23) von US Sassuolo und Oumar Solet (26) von Udinese Calcio.