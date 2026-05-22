Alaba verlässt Real

David Alabas zuletzt unglückliche Zeit bei Real Madrid geht zu Ende. Die Königlichen bestätigen offiziell, dass der auslaufende Kontrakt des 33-jährigen Abwehrspielers nicht verlängert wird. In der Folge darf der Linksfuß ablösefrei wechseln.

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Alaba war vor knapp fünf Jahren vom FC Bayern in die spanische Hauptstadt gewechselt, konnte dort nach einer starken ersten Saison sein Leistungsmaximum aber nicht halten – insbesondere aufgrund einiger schwerwiegender Verletzungen. Aktuell ist unklar, wie es für den 112-maligen Nationalspieler auf Vereinsebene weitergeht, im Sommer steht zunächst seine erste WM mit Österreich auf dem Programm.