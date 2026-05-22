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Alaba verlässt Real

von Julian Jasch - Quelle: realmadrid.com
1 min.
David Alaba für Real im Einsatz @Maxppp

David Alabas zuletzt unglückliche Zeit bei Real Madrid geht zu Ende. Die Königlichen bestätigen offiziell, dass der auslaufende Kontrakt des 33-jährigen Abwehrspielers nicht verlängert wird. In der Folge darf der Linksfuß ablösefrei wechseln.

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Real Madrid C.F.
Comunicado Oficial: Alaba.
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Alaba war vor knapp fünf Jahren vom FC Bayern in die spanische Hauptstadt gewechselt, konnte dort nach einer starken ersten Saison sein Leistungsmaximum aber nicht halten – insbesondere aufgrund einiger schwerwiegender Verletzungen. Aktuell ist unklar, wie es für den 112-maligen Nationalspieler auf Vereinsebene weitergeht, im Sommer steht zunächst seine erste WM mit Österreich auf dem Programm.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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