Real: Mourinhos erste Transferideen

Über seinen Berater Jorge Mendes hat José Mourinho seine ersten Transferideen und Wünsche bei Real Madrid hinterlegt. Laut ‚The Athletic‘ hat The Special One, der weiterhin der klare Wunschkandidat von Real-Präsident Florentino Pérez ist, neben der Verpflichtung mehrerer Mitglieder seines Trainerstabs insbesondere um Verstärkungen für die Defensive gebeten.

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Am Dienstag hatte der belgische Transferinsider Sacha Tavolieri berichtet, dass Mourinhos Wechsel zu den Madrilenen schon beschlossene Sache sei. Doch Benfica Lissabon kämpft weiter um den Verbleib des portugiesischen Star-Trainers. Am heutigen Freitag bestätigte Mourinho, dass sein aktueller Arbeitgeber ihm ein Angebot zur Verlängerung vorgelegt hat.