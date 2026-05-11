Meister-Sechser für den BVB?

Fast vier Jahre ist es her, da wurde Borussia Dortmund erstmals mit Antoni Kozubal in Verbindung gebracht. Damals handelte es sich noch um einen 17-jährigen, der als Leihspieler in Polens zweiter Liga auffiel.

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Mittlerweile ist der Sechser 21 Jahre alt, etablierter Stammspieler bei Lech Posen und mit seinem Ausbildungsverein auf dem besten Wege, zum zweiten Mal in Folge polnischer Meister zu werden.

Und siehe da: Beim BVB ist Kozubal offenbar nicht in Vergessenheit geraten. Mateusz Borek erzählt jedenfalls in einem YouTube-Format bei ‚Kanal Sportowy‘: „Zwei Quellen haben mich im Zusammenhang mit Kozubal auf Borussia Dortmund aufmerksam gemacht.“

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Der in Polen bekannte Sportjournalist weist aber auch darauf hin, dass beim BVB mittlerweile Ole Book statt Sebastian Kehl als Sportdirektor fungiert: „Die für Transfers zuständigen Personen haben sich bei Dortmund geändert, daher werden wir sehen, ob Kozubal tatsächlich noch in Betracht gezogen wird.“ Von seinem Klub habe der Rechtsfuß bereits grünes Licht für einen Sommertransfer erhalten.

Partner für Nmecha?

Beim BVB würde Kozubal durchaus gut ins gesuchte Profil passen. Dortmund sucht einen zweikampfstarken und passsicheren Mittelfeldpartner für Felix Nmecha (25). Attribute, die der polnische Nationalspieler (ein Länderspiel) mitbringt. Zudem ist Kozubal ein starker Standardschütze. Wie schnell die Adaption an das viel höhere Niveau in der Bundesliga gelingen würde, ist aber natürlich unklar. Ebenso wie das Preisschild: Kozubal steht noch bis 2028 in Posen unter Vertrag.

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Derweil hat der BVB hat natürlich auch andere Sechser im Visier. Laut der ‚Bild‘ führt Schwarz-Gelb das Rennen um Kennet Eichhorn an. Beim 16-Jährigen steht aber auch eine sofortige Rückleihe zu Hertha BSC im Raum.