Bayern scheitert mit Díaz-Protest

Der vom FC Bayern eingelegte Einspruch gegen die Sperre von Luis Díaz (29) wurde verworfen. Das gibt der DFB am heutigen Montag offiziell bekannt. Somit bleibt der Flügelspieler für die kommende Bundesligapartie gegen Union Berlin am Samstag (15:30 Uhr) gesperrt.

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Díaz war beim 1:1 der Münchner gegen Bayer Leverkusen in der 84. Minute wegen einer vermeintlichen Schwalbe mit der Gelb-Roten Karte vom Platz geflogen. „Schiedsrichter Dingert hat auf Nachfrage angegeben, dass er wahrgenommen habe, dass Spieler Diaz beim Sprint in den Strafraum ohne Einwirkung des Leverkusener Torwartes abgehoben sei, was er als unsportliche Schwalbe bewertet habe. Entscheidend ist, dass sich der Vorgang als Tatsachenentscheidung darstellt, die nur dann korrigiert werden kann, wenn sie gravierend, offenkundig und ohne jeden Zweifel objektiv unrichtig ist. Das ist hier nicht der Fall“, begründet Stephan Oberholz, der Vorsitzende des DFB-Sportgerichts, die Entscheidung.