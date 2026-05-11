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Lewandowski: „Höre mir Angebote an“

von Lukas Weinstock - Quelle: Sport
1 min.
Robert Lewandowski für Barcelona im Einsatz @Maxppp

Wo Robert Lewandowski in der kommenden Saison seine Schuhe schnürt, ist weiterhin offen. „Es könnte eine Option in einer niedrigeren Liga geben. Ich bin fast 38 Jahre alt, aber ich fühle mich körperlich gut, also ziehe ich es in Betracht. Ich muss die Möglichkeit in Betracht ziehen, dass es an der Zeit ist, zu spielen und das Leben zu genießen. Ich habe gerade erfahren, dass mein Vertrag noch 51 Tage läuft, also habe ich noch Zeit. Ich werde mir noch ein paar Angebote anhören und dann entscheiden. Ich schätze es, wo ich bin, und genieße es. Mal sehen, was passieren wird, aber klar ist, dass ich weiter spielen werde“, offenbarte der Stürmer des FC Barcelona am Rande des gestrigen 2:0-Erfolgs gegen Real Madrid.

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Laut der ‚Sport‘ kam es am heutigen Montag zu einem Treffen zwischen Barça-Sportdirektor Deco und Berater Pini Zahavi, bei dem es unter anderem um Lewandowskis Zukunft ging. Zu einer Entscheidung soll es allerdings nicht gekommen sein. Der Sportzeitung zufolge haben die Katalanen dem 38-Jährigen noch kein Vertragsangebot unterbreitet, während Lewandowski von Klubs aus Saudi-Arabien und MLS-Vertreter Chicago Fire bereits lukrative Offerten vorliegen hat. Eine Tendenz ist aktuell noch nicht erkennbar.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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