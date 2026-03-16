Zehner-Überraschung beim BVB

Mit Blick auf die Transferpläne von Borussia Dortmund erklärte Sportdirektor Sebastian Kehl nach dem 2:0-Sieg gegen den FC Augsburg: „Alles, was mögliche Wechsel zu Borussia Dortmund im Sommer betrifft, ist ein Prozess. Wir sind im März, viele Dinge befinden sich noch in der Anbahnung. Natürlich wissen wir, auf welchen Positionen wir nachbesetzen wollen oder müssen, aber das wird noch etwas Zeit brauchen.“

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Eine Position, auf der sich die Schwarz-Gelben im kommenden Wechselfenster womöglich nicht verstärken werden, ist die des zentralen Offensivspielers. Die Verpflichtung eines neuen Zehners stehe „in der Prioritätenliste recht weit hinten und könnte aus finanziellen Gründen sogar ganz hinten überfallen“, berichten die ‚Ruhr Nachrichten‘.

„Es wird auch darum gehen, was wir überhaupt machen können, denn wir sind – wie jedes Jahr – budgetär ein Stück weit limitiert. Das ist nichts Neues für uns. Deshalb müssen wir genau überlegen, wie wir unser Geld investieren und auf welchen Positionen“, sagte Kehl über die finanziellen Spielräume der Dortmunder.

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FCA-Spiel als erstes Indiz?

Der Erfolg gegen Augsburg könnte hierbei als ein erstes Anzeichen gedient haben: Cheftrainer Niko Kovac verzichtete darauf, einen respektive zwei Zehner in die Startelf zu berufen und ließ im 3-5-2 mit einem Sechser (Jude Bellingham) und zwei Achtern (Felix Nmecha & Marcel Sabitzer) statt wie bislang im 3-4-2-1 auflaufen. Ein klassischer kreativer Offensivakteur wie Julian Brandt fehlte – nicht unwahrscheinlich daher, dass im Sommer kein Eins-zu-Eins-Ersatz für den 29-Jährigen verpflichtet wird.

Vorrang genießen stattdessen die Innenverteidigung und die Sechser-Position. Darüber hinaus könnte auch ein klassischer Flügelspieler mit klaren Stärken im Eins-Gegen-Eins kommen – ein Profil, das man im Kader vergeblich sucht, im derzeitigen Kovac-System allerdings auch nicht gefragt ist. Eine potenzielle Rückkehr von Jadon Sancho (25) wird im Zuge dessen immer wieder ins Spiel gebracht, auch Said El Mala (19) vom 1. FC Köln ist beim BVB Thema.