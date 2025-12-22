Menü Suche
Pechvogel: Frankfurt verkündet Baum-Diagnose

von Julian Jasch
Elias Baum stemmt die Hände in die Hüften @Maxppp

Elias Baum (20) hat sich beim 1:1-Unentschieden gegen den Hamburger SV eine Innenbandverletzung im Knie zugezogen. Das bestätigt Eintracht Frankfurt am heutigen Montagmorgen offiziell. Zudem werde der Außenverteidiger aufgrund der Blessur, die konservativ behandelt wird, bis auf weiteres ausfallen.

Besonders bitter: Gegen die Rothosen kam Baum in dieser Saison erstmals für die Eintracht zum Einsatz. Jetzt ist der deutsche U21-Nationalspieler erneut vorübergehend zum Zuschauen verdammt.

