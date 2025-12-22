Dani Alves vor Comeback

Bei Dani Alves steht wohl eine Rückkehr auf den Rasen bevor. Laut ‚ESPN‘ wird der 42-Jährige in Kürze den SC São João de Ver kaufen und anschließend ein halbes Jahr für den portugiesischen Drittligisten auflaufen.

Gemeinsam mit einer Gruppe von brasilianischen Investoren will Alves den Verein als Mehrheitseigner nach oben führen. Alves hat seit 2023 nicht mehr gespielt und saß zwischenzeitlich während einer Anklage wegen sexueller Nötigung im Gefängnis.