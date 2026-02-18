BVB: Kovac gibt ernüchterndes Personalupdate

Niko Kovac geht wohl nicht davon aus, dass einer der verletzten Innenverteidiger um Nico Schlotterbeck (26), Emre Can (32) und Niklas Süle (30) Borussia Dortmund für das kommende Spiel gegen RB Leipzig am Samstag (18:30 Uhr) wieder zur Verfügung stehen wird. „Ich hoffe, dass vielleicht in dem ein oder anderen nächsten Spiel jemand dazukommt“, ließ der Cheftrainer im Anschluss an den gestrigen 2:0-Sieg im Hinspiel der Champions League-Playoffs gegen Atalanta Bergamo durchblicken.

„Im Moment kann ich da keine neuen Meldungen verkünden. Wir arbeiten fleißig daran, dass wir die Spieler schnellstmöglich zurückbekommen“, führte der 54-jährige Übungsleiter aus. Süle werde laut Kovac derweil „etwas länger brauchen als die anderen beiden“. Übrigens: Auch Youngster Filippo Mane (20) wird noch eine Weile ausfallen, dafür darf sich aktuell unter anderem U19-Verteidiger Luca Reggiani (18) bei den Profis beweisen.