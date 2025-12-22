RB Leipzig vollzieht Leihabbruch

Jonathan Norbye kehrt frühzeitig zu RB Leipzig zurück. Wie der Bundesligist offiziell verkündet, wird die Leihe des 18-Jährigen zu Arminia Bielefeld vorzeitig beendet. Um dem Verteidiger regelmäßige Spielpraxis zu ermöglichen, die er in Bielefeld nicht bekam, steht nun ein erneutes Leihgeschäft zu einem anderen Klub im Raum. Ursprünglich war die Leihe bis zum Sommer 2026 angesetzt.

Norbye wechselte im Sommer 2023 für eine Ablöse von 900.000 Euro von Alta IF in die U19 der Roten Bullen. Vor seinem Wechsel zur Arminia führte er die U19 als Kapitän aufs Feld. Der Norweger feierte im Mai 2024 beim Auswärtsspiel bei Eintracht Frankfurt (2:2) sein Bundesliga-Debüt. Im April dieses Jahres erhielt der 1,94 Meter große Spieler einen Profivertrag bis 2028 in Leipzig.