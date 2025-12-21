Leipzig: Schäfers klarer Fingerzeig Richtung Werner

Marcel Schäfer hat bekräftigt, dass RB Leipzig nicht mehr mit Timo Werner plant. „Wenn er Spielzeit haben möchte, ist es vielleicht an der Zeit, sich zu verändern“, betonte der Geschäftsführer bei ‚Sky‘. Rausekeln werde man den Stürmer aber nicht: „Wir werden ganz normal mit ihm weiterarbeiten, sollte er die Entscheidung treffen, hierzubleiben. Wir respektieren Verträge und so einen verdienten Spieler wie Timo natürlich auch.“

Bei den Sachsen hat der 29-Jährige keine Zukunft mehr. Der Ex-Nationalspieler kommt in der laufenden Spielzeit kaum zum Einsatz, gehört aber zu den Topverdienern, weshalb RB ihn gerne von der Gehaltsliste streichen möchte. Werner wird immer wieder mit einem Wechsel in die MLS in Verbindung gebracht, die SJ Earthquakes gelten als interessiert. Sein Vertrag in Leipzig läuft im Sommer aus.