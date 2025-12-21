Kampl-Zukunft bleibt offen

Die Zukunft von Kevin Kampl bei RB Leipzig bleibt weiterhin offen. Wie Marcel Schäfer vor dem gestrigen Spiel gegen Bayer 04 Leverkusen (1:3) gegenüber ‚Sky‘ verriet, sei bezüglich der Situation des 35-Jährigen „noch keine Entscheidung getroffen“. „Es liegen mehrere Optionen auf dem Tisch, wir besprechen das – und wenn es was zu vermelden gibt, dann werden wir das tun“, so der Geschäftsführer von Leipzig weiter.

Kampl spielt schon länger keine große Rolle mehr bei RB. Der Tod seines Bruders in den vergangenen Tagen war für ihn ein persönlicher Schicksalsschlag, wegen dem der Slowene nur noch individuell trainiert. Der Mittelfeldspieler wechselte im Sommer 2017 für eine Ablöse von rund 20 Millionen Euro von Leverkusen zu den Sachsen und absolvierte seitdem 283 Pflichtspiele für die Roten Bullen. Ein Karriereende steht im Raum.