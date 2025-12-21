Barça vernarrt in Gvardiol

Der FC Barcelona hat Josko Gvardiol ins Visier genommen. Wie die ‚Mundo Deportivo‘ berichtet, entspricht der 23-jährige Verteidiger von Manchester City genau den Vorstellungen der Verantwortlichen der Katalanen. Außerdem beobachtet der spanische Meister Alessandro Bastoni (26) von Inter Mailand als weitere hochkarätige Option für die Defensive. Gehandelt wird seit Längerem auch Nico Schlotterbeck (26/Borussia Dortmund).

Unter der Anzeige geht's weiter

Barça möchte im Sommer in der Abwehr nachlegen. Gesucht wird ein Spieler, der flexibel in der Innenverteidigung sowie auf den Außenbahnen eingesetzt werden kann, bestenfalls mit starkem linken Fuß. Wie ‚TeamTalk‘ berichtet, strebt ManCity jedoch eine Verlängerung mit Gvardiol an und könnte Barcelona somit einen Strich durch die Rechnung machen.