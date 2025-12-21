Menü Suche
Kommentar
La Liga

Barça: Kreuzbandverletzung bei Christensen

von Lukas Hörster
Andreas Christensen lässt sich feiern @Maxppp

Der FC Barcelona muss monatelang auf Andreas Christensen verzichten. Wie die Katalanen mitteilen, hat sich der Innenverteidiger im Training einen Teilriss des vorderen Kreuzbands zugezogen.

Unter der Anzeige geht's weiter
FC Barcelona
Estamos contigo, Andreas ❤️‍🩹
Bei X ansehen

Ein konservativer Behandlungsansatz ohne Operation soll zur vollständigen Genesung führen. Zur genauen Ausfallzeit des 29-jährigen Dänen macht Barça keine Angaben. In der laufenden Saison kam Christensen bislang 17 Mal für die Katalanen zum Einsatz, in der Regel aber nur als Stabilisator für die Schlussminuten.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
Alle Kommentare anzeigen
Unter der Anzeige geht's weiter

Weitere Infos

La Liga
Barcelona
Andreas Christensen

Weitere Infos

La Liga La Liga
Barcelona Logo FC Barcelona
Andreas Christensen Andreas Christensen
Unter der Anzeige geht's weiter

Empfohlene Artikel

alles zeigen

Videos & Highlights

Meistgelesen

Erkunden

Teilen
Top-Kommentare
Spielstatistiken vergleichen
Teilen
In die Zwischenablage kopiert