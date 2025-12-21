Barça: Kreuzbandverletzung bei Christensen

Der FC Barcelona muss monatelang auf Andreas Christensen verzichten. Wie die Katalanen mitteilen, hat sich der Innenverteidiger im Training einen Teilriss des vorderen Kreuzbands zugezogen.

Ein konservativer Behandlungsansatz ohne Operation soll zur vollständigen Genesung führen. Zur genauen Ausfallzeit des 29-jährigen Dänen macht Barça keine Angaben. In der laufenden Saison kam Christensen bislang 17 Mal für die Katalanen zum Einsatz, in der Regel aber nur als Stabilisator für die Schlussminuten.