Barça verkündet kurzfristigen Ausfall

Der FC Barcelona muss kurzfristig auf einen wichtigen Spieler verzichten. Wie die Katalanen mitteilen, fällt Pedri für das Spiel gegen den FC Villarreal aus. Der Grund dafür sind leichte Muskelbeschwerden, bei Barça will man offenbar kein Risiko eingehen.

Unter der Anzeige geht's weiter

Im Spitzenspiel zwischen dem Tabellenführer und dem Tabellendritten am morgigen Sonntag (16:15 Uhr) hätte Hansi Flick gerne auf den 23-jährigen Leistungsträger zurückgegriffen. Nun muss der deutsche Coach umplanen.