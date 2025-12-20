La Liga
Barça verkündet kurzfristigen Ausfall
Der FC Barcelona muss kurzfristig auf einen wichtigen Spieler verzichten. Wie die Katalanen mitteilen, fällt Pedri für das Spiel gegen den FC Villarreal aus. Der Grund dafür sind leichte Muskelbeschwerden, bei Barça will man offenbar kein Risiko eingehen.
FC Barcelona @FCBarcelona_es – 17:04
𝗖𝗢𝗠𝗨𝗡𝗜𝗖𝗔𝗗𝗢 𝗠𝗘́𝗗𝗜𝗖𝗢Bei X ansehen
El jugador del primer equipo 𝗣𝗲𝗱𝗿𝗼 𝗚𝗼𝗻𝘇𝗮́𝗹𝗲𝘇, 𝗣𝗲𝗱𝗿𝗶, es baja para el partido contra el Villarreal CF por precaución, debido a unas leves molestias musculares.
Se espera que el jugador esté disponible para el próximo partido contra el RCD Espanyol.
Im Spitzenspiel zwischen dem Tabellenführer und dem Tabellendritten am morgigen Sonntag (16:15 Uhr) hätte Hansi Flick gerne auf den 23-jährigen Leistungsträger zurückgegriffen. Nun muss der deutsche Coach umplanen.
