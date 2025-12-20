Menü Suche
Kommentar
La Liga

Barça verkündet kurzfristigen Ausfall

von Dominik Schneider
1 min.
Pedri steht Rede und Antwort @Maxppp
Villarreal Barcelona

Der FC Barcelona muss kurzfristig auf einen wichtigen Spieler verzichten. Wie die Katalanen mitteilen, fällt Pedri für das Spiel gegen den FC Villarreal aus. Der Grund dafür sind leichte Muskelbeschwerden, bei Barça will man offenbar kein Risiko eingehen.

Unter der Anzeige geht's weiter
FC Barcelona
𝗖𝗢𝗠𝗨𝗡𝗜𝗖𝗔𝗗𝗢 𝗠𝗘́𝗗𝗜𝗖𝗢

El jugador del primer equipo 𝗣𝗲𝗱𝗿𝗼 𝗚𝗼𝗻𝘇𝗮́𝗹𝗲𝘇, 𝗣𝗲𝗱𝗿𝗶, es baja para el partido contra el Villarreal CF por precaución, debido a unas leves molestias musculares.

Se espera que el jugador esté disponible para el próximo partido contra el RCD Espanyol.
Bei X ansehen

Im Spitzenspiel zwischen dem Tabellenführer und dem Tabellendritten am morgigen Sonntag (16:15 Uhr) hätte Hansi Flick gerne auf den 23-jährigen Leistungsträger zurückgegriffen. Nun muss der deutsche Coach umplanen.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
Alle Kommentare anzeigen
Unter der Anzeige geht's weiter

Weitere Infos

La Liga
Barcelona
Pedri

Weitere Infos

La Liga La Liga
Barcelona Logo FC Barcelona
Pedri Pedri
Unter der Anzeige geht's weiter

Empfohlene Artikel

alles zeigen

Videos & Highlights

Meistgelesen

Erkunden

Teilen
Top-Kommentare
Spielstatistiken vergleichen
Teilen
In die Zwischenablage kopiert