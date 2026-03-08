Menü Suche
Kommentar 2
Einigung: Reitz will Gladbach verlassen

Rocco Reitz ist das Aushängeschild von Borussia Mönchengladbach. Doch im Sommer will das Eigengewächs den nächsten Schritt gehen.

von Luca Hansen - Quelle: Sky
Rocco Reitz marschiert im Gladbach-Trikot @Maxppp

Rocco Reitz ist Identifikationsfigur und Leistungsträger bei Borussia Mönchengladbach. Doch seine Leistungen haben für Aufsehen gesorgt. Ein Interessent konnte den Mittelfeldspieler jetzt von einem Sommerwechsel überzeugen.

Laut ‚Sky‘ hat Reitz eine Einigung mit RB Leipzig über einen Vertrag bis 2031 erzielt. Die beiden Vereine müssen sich noch einigen, die Verhandlungen laufen bereits. Eintracht Frankfurt und Bayer Leverkusen gehen leer aus.

Die Ausstiegsklausel des 23-Jährigen liegt zwischen 25 und 28 Millionen Euro. Die Sachsen wollen die Ablöse allerdings noch drücken. Ein Transfer scheint aber immer wahrscheinlicher.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
