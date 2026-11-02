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Blitzwechsel auf der Trainerbank

von Martin Schmitz - Quelle: A Bola
Rui Borges sieht sorgenvoll aus @Maxppp

Sporting Lissabon steht kurz vor einem Trainerwechsel. Wie verschiedene portugiesische Medien übereinstimmend berichten, hat der Tabellendritte per Pressemitteilung offiziell die Entlassung des bisherigen Coaches Rui Borges bekanntgegeben.

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Der Nachfolger steht demnach bereits fest. Die Löwen haben sich mit Paulo Fonseca geeinigt, der gegenwärtig Olympique Lyon trainiert. Beide Klubs befinden sich dem Vernehmen nach ebenfalls kurz vor der Klärung der letzten Details für den Wechsel. Fonseca soll bereits am morgigen Dienstag (18:45 Uhr) beim Spiel gegen Shakhtar Donetsk auf der Sporting-Bank sitzen.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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