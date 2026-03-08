Emery im Real-Fokus

Unai Emery von Aston Villa steht offenbar auf dem Wunschzettel von Real Madrid. ‚Talksport‘ berichtet, dass die Königlichen den Spanier als potenziellen Nachfolger von Álvaro Arbeloa in Betracht ziehen. Konkrete Schritte wurden allerdings noch nicht unternommen.

Schon vor einigen Wochen tauchte Emery erstmals auf dem Real-Radar auf, als es um eine vorzeitige Trennung von Arbeloa ging. Der Erbe von Xabi Alonso wird aber wohl die Saison zu Ende bringen dürfen, erst dann soll ein langfristiger Chefcoach installiert werden. Gehandelt wurde zuletzt auch Massimiliano Allegri.