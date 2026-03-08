Menü Suche
Kommentar 1
La Liga

Pure Erleichterung wegen Griezmann

von Tobias Feldhoff
1 min.
Antoine Griezmann schaut irritiert @Maxppp

Diego Simeone ist erleichtert, dass Antoine Griezmann den Rest der Saison im Trikot von Atlético Madrid bestreiten wird. „Griezmann macht den Unterschied. Wenn er in Form ist, ist er ein sehr wichtiger Spieler, und ich hoffe, er wird uns weiterhin mit seinen Fähigkeiten begeistern“, sagte der Trainer der Colchoneros im Anschluss an das gestrige 3:2 gegen Real Sociedad.

Unter der Anzeige geht's weiter

Griezmann ist sich mit Orlando City über eine Zusammenarbeit einig. Ursprünglich stand ein sofortiger Wechsel in die USA zu Debatte – doch mittlerweile hat sich Atléticos Vereinsikone für den Verbleib bei seinem langjährigen Arbeitgeber entschieden. Der Wechsel nach orlando wird dann im Sommer nachgeholt.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
Alle Kommentare anzeigen (1)
Unter der Anzeige geht's weiter

Weitere Infos

La Liga
Atl. Madrid
Antoine Griezmann

Weitere Infos

La Liga La Liga
Atl. Madrid Logo Atlético Madrid
Antoine Griezmann Antoine Griezmann
Unter der Anzeige geht's weiter

Empfohlene Artikel

alles zeigen

Videos & Highlights

Meistgelesen

Erkunden

Teilen
Top-Kommentare
Spielstatistiken vergleichen
Teilen
In die Zwischenablage kopiert