Pure Erleichterung wegen Griezmann

Diego Simeone ist erleichtert, dass Antoine Griezmann den Rest der Saison im Trikot von Atlético Madrid bestreiten wird. „Griezmann macht den Unterschied. Wenn er in Form ist, ist er ein sehr wichtiger Spieler, und ich hoffe, er wird uns weiterhin mit seinen Fähigkeiten begeistern“, sagte der Trainer der Colchoneros im Anschluss an das gestrige 3:2 gegen Real Sociedad.

Griezmann ist sich mit Orlando City über eine Zusammenarbeit einig. Ursprünglich stand ein sofortiger Wechsel in die USA zu Debatte – doch mittlerweile hat sich Atléticos Vereinsikone für den Verbleib bei seinem langjährigen Arbeitgeber entschieden. Der Wechsel nach orlando wird dann im Sommer nachgeholt.