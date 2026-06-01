Medien: Rüdiger hat unterschrieben

Antonio Rüdiger (33) bleibt Real Madrid erhalten. Laut ‚Sky‘ hat der Innenverteidiger bereits seine Unterschrift unter einen neuen Einjahresvertrag bis 2027 unterzeichnet. Die Fixmeldung soll nach den Präsidentschaftswahlen erfolgen, die für den 7. Juni angesetzt wurde.

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Lange hatte Rüdiger mit einer Zusage gezögert, da er eigentlich um zwei Jahre verlängern wollte. Nun konnten sich die Parteien aber noch auf eine Weiterführung der Zusammenarbeit verständigen. Der deutsche WM-Fahrer stand bislang 182 Mal für die Königlichen auf dem Feld.