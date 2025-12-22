Neuer Job für Ex-Schalker Afellay

Ibrahim Afellay kehrt zur PSV Eindhoven zurück. Wie der Eredivisie-Vertreter offiziell mitteilt, steigt der 39-Jährige ins Trainerteam von Peter Bosz ein. Mit einem Zweieinhalbjahresvertrag wird Afellay ausgestattet.

Der frühere Offensivakteur war in seiner Karriere unter anderem für den FC Barcelona und den FC Schalke aktiv. Einem Jahr nach seiner letzten Station als Spieler bei der PSV beendete der 53-fache Nationalspieler 2021 Karriere. Nun steigt er bei seinem Ausbildungsklub als Co-Trainer ein.