Wintertransfer: Fener zieht Veerman-Klausel

Joey Veerman bricht mitten in der Saison seine Zelte bei der PSV Eindhoven ab und wechselt in die Türkei. Laut Fabrizio Romano wird Fenerbahce die Ausstiegsklausel im Vertrag des niederländischen Nationalspielers (16 Länderspiele) ziehen und ihn somit für 20 Millionen Euro nach Istanbul holen.

Veerman selbst hat bereits Einigung mit Fener erzielt. Der 27-jährige Mittelfeldspieler verlässt die PSV nach vier Jahren im Klub. Im Januar 2022 war er für sechs Millionen Euro vom SC Heerenveen gekommen und feierte seither je zwei Meistertitel und Pokalsiege. Sein Vertrag in Eindhoven läuft noch bis 2028.