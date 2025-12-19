Menü Suche
Sturm-Juwel Jakupovic auf dem Sprung nach Deutschland?

von Tobias Feldhoff - Quelle: FT-Info
Christian Titz hat gut lachen @Maxppp

Aldin Jakupovic könnte es vom slowenischen Erstligisten NK Bravo nach Deutschland ziehen. Interesse an dem 19-jährigen Angreifer bekundet nach FT-Informationen Zweitligist Hannover 96. Auch Borussia Dortmund hat den Youngster auf dem Schirm. Bei den Schwarz-Gelben war Jakupovic bereits vor Ort und könnte über die zweite Mannschaft an die Profis herangeführt werden.

Fünf Treffer hat der durchsetzungsfähige Rechtsfuß in dieser Saison bislang erzielt. Sein Vertrag in Bravo ist noch bis 2027 datiert. Gehandelt wurde Jakupovic zuletzt auch bei Sturm Graz. FT kann das Interesse bestätigen, allerdings befinden sich die Österreicher momentan nicht in der Pole Position.

