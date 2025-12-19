35 Millionen: Teurer Frattesi heiß umworben

Bei Davide Frattesi von Inter Mailand könnte sich in naher Zukunft eine Luftveränderung anbahnen. Wie ‚Calciomercato.com‘ berichtet, schaut sich der Mittelfeldspieler gemeinsam mit seinen Agenten nach einer neuen Möglichkeit um. Grund dafür ist, dass der 26-Jährige weiterhin nur als Backup für Nicolò Barella (28) eingesetzt wird und kaum Aussicht auf einen Stammplatz hat.

Die Nerazzurri rufen für Frattesi eine Ablöse von satten 35 Millionen Euro auf, so das italienische Portal. 2024 hatte Inter etwas mehr als 31 Millionen Euro an US Sassuolo für den Transfer des Rechtsfußes gezahlt, bis 2028 ist er jetzt noch an die Mailänder gebunden. Angeklopft haben auch Juventus Turin, die AS Rom und die SSC Neapel.