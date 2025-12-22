Menü Suche
Barça: Kehrtwende bei Christensen?

von Luca Hansen - Quelle: Cadena SER
Andreas Christensen nach einem Tor @Maxppp

Andreas Christensen könnte doch über die aktuelle Saison das Trikot des FC Barcelona tragen. Wie ‚Cadena SER‘ berichtet, erwägen die Katalanen als Reaktion auf den am Wochenende erlittenen Kreuzbandriss des Innenverteidigers eine Verlängerung des am Saisonende auslaufenden Vertrags. Bislang galt der 29-Jährige als Abgangskandidat.

Christensen spielt seit 2022 für die Blaugrana, kam allerdings selten über den Status als Ergänzungsspieler hinaus. Zuvor schnürte der Däne unter anderem für Borussia Mönchengladbach seine Fußballschuhe.

