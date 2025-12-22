Bundesliga
Wolfsburg verkündet Kumbedi-Kauf
Der VfL Wolfsburg kann langfristig auf den bislang ausgeliehenen Rechtsverteidiger Saël Kumbedi setzen. Der Bundesligist verkündet, dass die mit Olympique Lyon vereinbarte Kaufoption inzwischen gegriffen hat. Der 20-jährige Franzose ist nun bis 2029 an die Wölfe gebunden.
VfL Wolfsburg @VfL_Wolfsburg – 18:01
Sael Kumbedi bleibt ein Wolf! 👏Bei X ansehen
Ende August stieß Kumbedi zum Team und etablierte sich nach einigen Wochen der Eingewöhnung schließlich als Stammkraft. Zuletzt stand er neunmal in Folge in der Startelf und leistete dabei stolze vier Torvorlagen.
