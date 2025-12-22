Menü Suche
Wolfsburg verkündet Kumbedi-Kauf

von Lukas Hörster - Quelle: vfl-wolfsburg.de
1 min.
Saël Kumbedi im Trikot des VfL Wolfsburg @Maxppp

Der VfL Wolfsburg kann langfristig auf den bislang ausgeliehenen Rechtsverteidiger Saël Kumbedi setzen. Der Bundesligist verkündet, dass die mit Olympique Lyon vereinbarte Kaufoption inzwischen gegriffen hat. Der 20-jährige Franzose ist nun bis 2029 an die Wölfe gebunden.

VfL Wolfsburg
Sael Kumbedi bleibt ein Wolf! 👏

Die zwischen dem VfL und @OL vereinbarte Kaufoption hat inzwischen gegriffen. Der 20-jährige Rechtsverteidiger hat einen Vertrag bis zum 30. Juni 2029 erhalten. Wir freuen uns, dass du bleibst, Sael! 💚🐺

➡️

#VfLWolfsburg
Bei X ansehen

Ende August stieß Kumbedi zum Team und etablierte sich nach einigen Wochen der Eingewöhnung schließlich als Stammkraft. Zuletzt stand er neunmal in Folge in der Startelf und leistete dabei stolze vier Torvorlagen.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
