FT-User zeichnen Kobel aus

Für die User von FT ist Gregor Kobel der bislang beste Torhüter der laufenden Bundesliga-Saison. Im entsprechenden Voting setzte sich die Nummer eins von Borussia Dortmund mit 24 Prozent der Stimmen durch. Mehr als 2.600 Teilnehmer stimmten ab.

Wer war der beste Keeper der bisherigen Bundesliga-Saison? Marvin Schwäbe Daniel Heuer-Fernandes Péter Gulácsi Gregor Kobel Manuel Neuer Oliver Baumann Diant Ramaj Kamil Grabara Moritz Nicolas

Im Ranking der FT-Redaktion belegt Marvin Schwäbe vom 1. FC Köln Platz eins, gefolgt von Daniel Heuer Fernandes (Hamburger SV) und Péter Gulácsi (RB Leipzig). Für die FT-User war Moritz Nicolas (Borussia Mönchengladbach) der zweitbeste Keeper und Manuel Neuer (FC Bayern) die Nummer drei.