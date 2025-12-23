Menü Suche
Kommentar
FT-Kurve Bundesliga

FT-User zeichnen Kobel aus

von Die Redaktion
Gregor Kobel im Einsatz für den BVB @Maxppp

Für die User von FT ist Gregor Kobel der bislang beste Torhüter der laufenden Bundesliga-Saison. Im entsprechenden Voting setzte sich die Nummer eins von Borussia Dortmund mit 24 Prozent der Stimmen durch. Mehr als 2.600 Teilnehmer stimmten ab.

Unter der Anzeige geht's weiter
Wer war der beste Keeper der bisherigen Bundesliga-Saison?
- Beendet
Bild wird erstellt

Im Ranking der FT-Redaktion belegt Marvin Schwäbe vom 1. FC Köln Platz eins, gefolgt von Daniel Heuer Fernandes (Hamburger SV) und Péter Gulácsi (RB Leipzig). Für die FT-User war Moritz Nicolas (Borussia Mönchengladbach) der zweitbeste Keeper und Manuel Neuer (FC Bayern) die Nummer drei.

veröffentlicht am
Alle Kommentare anzeigen
Unter der Anzeige geht's weiter

Weitere Infos

Bundesliga
BVB
Gregor Kobel

Weitere Infos

Bundesliga Bundesliga
BVB Logo BV Borussia 09 Dortmund
Gregor Kobel Gregor Kobel
Unter der Anzeige geht's weiter

Empfohlene Artikel

alles zeigen

Videos & Highlights

Meistgelesen

Erkunden

Teilen
Top-Kommentare
Spielstatistiken vergleichen
Teilen
In die Zwischenablage kopiert