BVB-Schock: Anselmino im Winter wieder weg?
Wenn er denn mal fit ist, überzeugt Aarón Anselmino im Trikot von Borussia Dortmund. Umso bitterer für den BVB, dass die Leihgabe unter Umständen bereits im Winter zum FC Chelsea zurückkehrt.
Innenverteidiger Aarón Anselmino (20) bestreitet möglicherweise kein Spiel mehr für Borussia Dortmund. ‚Sky‘ berichtet von einer Sonderklausel, die es dem FC Chelsea ermöglicht, die eigentlich bis zum Sommer vereinbarte Leihe vorzeitig abzubrechen.
Diese Option würde es für die Blues dem Bezahlsender zufolge nicht geben, wenn Anselmino mehr Einsatzminuten gesammelt hätte. Die vereinbarte Mindestzahl konnte der Argentinier, der in seinen neun BVB-Partien gute Leistungen zeigte, allen voran verletzungsbedingt nicht erreichen.
In Dortmund hofft man, dass Chelsea von der vorzeitigen Rückholaktion absieht. Der Rechtsfuß selbst fühle sich zwar wohl an der Strobelallee, Planungssicherheit gibt es für die Schwarz-Gelben aber nicht, schließlich sitzt der Premier League-Vertreter am längeren Hebel.
