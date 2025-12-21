Menü Suche
Serie A

Milan erwägt Disasi-Leihe

von Leon Morsbach - Quelle: Gazzetta dello Sport
1 min.
Axel Disasi behauptet den Ball gegen Desire Doué @Maxppp

Axel Disasi könnte dem FC Chelsea im Winter den Rücken zukehren. Wie die ‚Gazzetta dello Sport‘ berichtet, wurde der 27-Jährige den Verantwortlichen des AC Mailand angeboten, die einem Transfer nicht abgeneigt sind. Im Raum steht eine ablösefreie Leihe mit Teilübernahme des Gehalts des Verteidigers.

Disasi war im Sommer 2023 für eine Ablöse von rund 45 Millionen Euro von der AS Monaco nach Chelsea gewechselt. Seitdem kommt der Franzose auf 61 Pflichtspiele für die Blues. Eine Zukunft hat er an der Stamford Bridge allerdings nicht mehr, weshalb er nach seiner Leihe zu Aston Villa im vergangenen Januar erneut seine Koffer packen könnte.

