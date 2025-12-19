12 Millionen: Chelsea bietet für Toptalent

Der FC Chelsea möchte sich ein weiteres Toptalent sichern. Einem Bericht der ‚L’Équipe‘ zufolge haben die Blues der AS Saint-Étienne ein Angebot für Djylian N’Guessan unterbreitet. Die Offerte von acht Millionen Euro lehnte der französische Zweitligist jedoch ab.

Stattdessen fordert der Traditionsklub laut der Sporttageszeitung 12,5 Millionen Euro für den 17-jährigen Stürmer, dessen Vertrag noch bis 2027 läuft. Für Saint-Étiennes Profimannschaft kam N’Guessan insgesamt zehnmal zum Einsatz, im vergangenen Monat gelang ihm sein erstes und bislang einziges Tor.