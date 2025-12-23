Winter-Transferplan in Köln: Zwei Neue und ein Rückkehrer?

Die Verletzungsmisere beim 1. FC Köln ist ein anhaltendes Gesprächsthema am Geißbockheim. Timo Hübers (29) und Luca Kilian (26) stehen aufgrund schwerer Verletzungen in dieser Saison nicht mehr zur Verfügung, Joel Schmid (27) ist noch angeschlagen und könnte zu Wiederbeginn der Bundesliga im Januar fehlen. Außerdem ist auch Rav van den Berg (21) nach seiner Roten Karten für zwei Spiele nicht mit dabei.

Da die genannten Personalien allesamt die Innenverteidigung betreffen, sieht sich der FC nach Informationen der ‚Bild‘ dazu genötigt, im Winter nachzulegen. Dem Bericht der Boulevardzeitung zufolge denken die Verantwortlichen unter anderem an eine Rückholaktion von Sebastiaan Bornauw. Aktuell spielt der 26-jährige Belgier bei Leeds United, kommt dort aber nicht so recht in Fahrt.

Lediglich zwei Einsatzminuten in der Premier League und ein Spiel über die volle Distanz im Pokal stehen für Bornauw zu Buche. Sollte eine Leihe möglich sein, könnten die Domstädter zuschlagen. Ein fester Transfer ist laut ‚Bild‘ zunächst keine realistische Option. Auch Calvin Brackelmann (26) vom SC Paderborn ist weiterhin ein möglicher Kandidat in Köln.

Drei Neue im Winter?

Doch damit nicht genug. Offenbar sind die Kassen der Kölner gut gefüllt. Denn nicht nur in der Zentrale wird nach Verstärkung gesucht. Weiter heißt es, auch beide Flügelpositionen sollen gestärkt werden. Vor allem rechts hinten sehen die Manager des Bundesligisten Nachholbedarf. Sebastian Sebulonsen (25) ruft zwar gute Leistungen ab, dahinter wird es aber eng. Vor allem jetzt, da durch den Abgang von Jusuf Gazibegovic (25) zu Sturm Graz auch quantitativ abgebaut wurde.

Auch die linke Schiene könnte dem Bericht zufolge noch mit frischem Blut versorgt werden. Kristoffer Lund (23) erfüllt nicht die Erwartungen, zuletzt erhielt sogar Jakub Kaminski (23) positionsfremd den Vorzug. Ob der FC bei Raphael Obermair (29) vom SC Paderborn nochmal aufs Gaspedal drückt, bleibt offen. Möglicherweise kommt aber auch ein anderer Spieler, der noch besser ins Kwasniok-System passt.