Mainz mischt bei Naderi mit

von Dominik Schneider - Quelle: Sky
Ryan Naderi im Trikot von Hansa Rostock @Maxppp

Das Werben um Ryan Naderi von Hansa Rostock wird immer heißer. Nach ‚Sky‘-Informationen beobachtet der 1. FSV Mainz 05 die Situation des Drittligastürmers sehr genau. Neben den Rheinhessen buhlen vor allem der SC Paderborn und Göztepe aus der türkischen Süper Lig um den 22-jährigen Torjäger.

Dem Bericht zufolge gibt es bereits Angebote über knapp zwei Millionen Euro für einen Wintertransfer. Trotz der attraktiven Ablösesumme weigern sich die Hansa-Bosse noch, über einen Verkauf im Januar nachzudenken. Der Plan sei es weiterhin, aufzusteigen. Für diese Mission ist ein Mittelstürmer mit Naderis Format unabdingbar.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
