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Barça plant Schjelderup-Angebot

von David Hamza - Quelle: O Jogo
Andreas Schjelderup im Benfica-Trikot @Maxppp

Der FC Barcelona zeigt konkretes Interesse an Andreas Schjelderup (21). Einem Bericht der portugiesischen Zeitung ‚O Jogo‘ zufolge erwägen die Katalanen, nach der Saison ein Angebot für den Linksaußen von Benfica Lissabon abzugeben.

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Beim 2:1-Auswärtssieg gegen den FC Arouca soll am Samstag ein Barça-Scout vor Ort gewesen sein, um weitere Informationen über Schjeldrup zu sammeln. Der norwegische Nationalspieler besitzt in seinem bis 2028 datierten Vertrag eine 100 Millionen Euro hohe Ausstiegsklausel, diese dürfte interessierten Vereinen wie Barcelona aber deutlich zu teuer sein.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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